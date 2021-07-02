與湯景華同樣縱火害死6命的翁仁賢，2019年7月經最高法院生死辯後，認為他的犯行重大、且屬於「直接故意殺人」判處死刑確定，他被行政院長蘇貞昌點名「天地不容」，去年法務部長蔡清祥批准死刑執行令將翁槍決，是小英總統任內第2次執行死刑。

2016年除夕夜晚間，翁仁賢趁一家16口在桃園龍潭三合 院老家圍爐吃年夜飯時，朝團圓桌潑汽油並點燃打火機縱火，活活燒死行動不便的八旬老父母、姪媳和姪子、姪女等6名親友。

歷審都將翁判處死刑，高院更一審開庭時，他不僅對媒體比中指， 還嗆法官要多讀點書，甚至恐嚇要追殺哥哥；死者家屬則強調，對他 們來說每次開庭都是傷害，請求法官判死，並盡速槍決伏法。

2019年7月最高法院審結，認定翁手段極為殘忍毒辣，導致6名親友不幸慘死，且死狀淒慘，令人不忍卒睹，他自始都無悔悟之心，犯後言 詞仍充滿報復之意，且經鑑定認為他已難再教化或有回歸社會的可能性，判處死刑定讞。