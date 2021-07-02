湯景華僅因為小小糾紛，就心生忿恨而計劃放火燒機車報復，害火勢延燒6人死亡，最高法院認定他犯罪情節極為嚴重，但刑法規範犯罪有直接與間接故意，湯的行為是間接故意， 與直接故意殺人惡性之評價即有輕重之別，影響於責任及量刑結果，所以改判無期徒刑。

最高法院指出，直接故意是行為人對於構成犯罪之事實，明知並有使其發生之決意，進而實行該犯罪決意之行為，湯景華預見將可能導致住宅燒毀、住戶死亡的嚴重後果，也不違背其本意，仍用汽油、報紙助燃縱火，終致延燒本案住宅及燒死住戶的結果，是間接故意。

合議庭斥責湯景華、目的自私，手段惡劣，且輕視他人居住安寧及生命法益，殃及無辜，奪走6人的寶貴生命，造成永遠無法回復的損害，倖存的翁○智及其他親屬則家庭破碎，天人永隔，承受巨大恐懼、苦痛，並危害公共安全及社會秩序至深且鉅，其犯罪情節事項極為嚴重。

最高法院審酌湯是間接故意殺人，在公政公約的拘束下，既不能判處死刑，其罪責最重上限是無期徒刑，而無期徒刑依法執行逾25年，且有悔改實據，始得假釋出獄，依他的情形，如果可以假釋時，已逾75歲年邁的人，對於湯景華量處無期徒刑，使他在監獄中長期隔離並施以矯正，即與罪責相當，因此改判無期徒刑定讞。