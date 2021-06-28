中天新聞台前年報導台南立委補選的相關新聞，其中1則「三市長合體天空出現鳳凰展翅雲朵」，遭國家通訊傳播委員會（NCC）依《衛星廣播電視法》裁罰40萬元。中天興訟抗罰，一審敗訴，全案上訴到台北高等行政法院後，合議庭認為原審未盡職權調查義務，有判決不備理由的違誤，判原判決廢棄，發回更審。

中天2019年2月18日午間新聞報導「異象？！三市長合體天空出現＂鳳凰展翅＂雲朵」，晚間新聞再報「民俗專家：大吉現天侯盧韓齊聚天顯鳳凰雲？！」，NCC認為內容未經查證，引導民眾將特定政治人物與怪力亂神之說結合，依違反《衛廣法》40萬元。中天提告抗罰，一審敗訴，中天不服再提上訴。

北高行指出，NCC針對本新聞開諮詢會議時，出席委員共16人，9人建議「發函改進」，3人建議「不予處理」，共12人認定未涉違法，但NCC最後的決議，片斷擷取少數4名委員意見認定中天違規，而未說明不採其他委員意見的理由，原審沒釐清此部分，有未盡職權調查義務的違誤。

此外，原審認為該新聞「有害投票可靠性」，卻沒相關證據資料佐證，況且中天播報該新聞時，有標註「民俗信仰請勿盡信」文字，並以記者旁白說明所示雲朵在氣象學上名稱及其成因，並未涉及暴力、霸凌等易對兒少族群產生負面影響，或使閱聽者產生焦慮或驚恐的內容，北高行因此認為原審有認定事實不依證據、違反論理法則的違法。