三峽街頭26人鬥毆遭警逮捕

2日凌晨新北三峽26人街頭鬥毆，遭警壓制逮捕。（許哲瑗翻攝）

眾人被帶回警局。（許哲瑗翻攝）

新北市三峽區2日凌晨發生街頭聚眾鬥毆事件，兩派人馬總共26人持西瓜刀在街頭追砍、鬥毆，通通遭警方逮捕。據悉，雙方因6萬元債務問題開打，除將依妨害秩序、殺人未遂罪嫌偵辦，且因戶外聚眾超過10人，違反《傳染病防治法》，1人罰6萬元計算，26人罰款恐高達156萬元。

警方初步調查，34歲鄭姓男子與52歲吳姓男子疑因毒品交易，發生6萬元債務糾紛，雙方2日凌晨相約在三峽三樹路談判，各自帶來人馬助陣，談判破裂街頭開打，1人腿部擦挫傷、1人左胸腹刀傷。

警方獲報出動快打部隊到場，將涉案的26人全數逮捕，訊後依妨害秩序、殺人未遂罪嫌偵辦。此外，聚眾人數超過10人，另依《傳染病防治法》移請衛生局開罰，以1人6萬元計算，26人總罰鍰156萬元起跳。

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