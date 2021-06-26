高雄一名40歲女子因緣際會認識了一名男子，兩人發展成戀人關係後，經常前往摩鐵享受歡愉，不料，該女卻發現原來男方早已結婚，憤而向法院控告其性侵。對此，檢察官發現，該女知情男方已婚後仍有發生性行為，也無證據證明該男友逼迫發生關係，予以不起訴。

檢方指出，該名女子主張2019年6月間認識了該男子，兩人成為男女朋友後，時不時就相約出遊，舉凡台南、南投、屏東等地都去過，也不乏前往當地的汽車旅館留下些相愛的痕跡。

2020年間兩人分手後，該女卻發現男方早已結婚，憤而向法院控告對方性侵，並控訴對方刻意向她隱瞞已婚身分外，還偽造空白的身分證配偶欄謊騙她，使她誤信是單身身分，因此憤而提出告訴。

該女向檢察官聲稱，她是被哄騙上床的，然而，檢察官透過該女所提交的證據發現，該女在已知該男子早已結婚後，仍與對方出遊2次，過程中均發生性關係，且該女亦無其他證據能證明性行為過程中有該男曾做出強迫的行為，檢方最終認定證據及罪狀不足，選擇不傳喚該男，直接結案，對該男不起訴處分。