桃園市一名人妻與男同事搭上線，私下互傳鹹濕訊息，被丈夫發現後一度收心，不料約法三章後仍再次出軌其他男性，甚至與小王訂製專屬鑰匙圈作為定情物，讓人夫忍無可忍，憤而向妻子提告求償。桃園地院判人妻外遇屬實，要賠人夫10萬元。可上訴。

判決書指出，人夫主張與妻子自2011年結婚，婚後育有3名未成年子女，但他於2018年間發現妻子與男同事外遇，兩人的私訊內容極其鹹濕且字字句句都藏著性暗示，當時曾預計向男方提告，經調解後，該男同事立下切結書承諾會與人妻斷乾淨。

人夫控訴，妻子並未因此收斂，仍然屢次與其他名男子共同出遊，完全無視他的存在，兩人於2020年8月間簽字離婚，豈料，才過2天，他發現妻子與另名男子一同訂製了擬真人的鑰匙圈，疑心兩人早在離婚前就有一腿，憤而向妻子提告求償30萬元。

桃園地院審理時，人妻辯稱，先前簽下切結書的男同事是被逼迫的，且鑰匙圈亦無法證明她與男方是在離婚前認識的，然而，曾見證簽切結書的律師證稱，該男在簽字時並沒有受到威脅。

法官認定，2人的行為的確侵害了人夫的配偶權，但鑰匙圈並無法證明雙方關係建立於與人夫離婚前，考量雙方社經地位等因素，判人妻須賠償前夫10萬元為合理。可上訴。