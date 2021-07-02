44歲吳奕淳因性侵3名男童遭判刑12年入獄，2019年5月假釋出獄，吳男於假釋期間仍刻意搭訕9名8歲至15歲的男童、少年，以提供金錢、食宿等理由，趁機猥褻、性交得逞，新北地方法院審理後，依加重強制性交等罪嫌判處吳男12年6月徒刑，可上訴。

吳男因性侵3名男童於2010年4月入監，2018年5月2日假釋出獄，吳男假釋出獄後仍不知悔改，持續以按摩為業，在新北市鶯歌、三峽等地，以提供金錢、食宿等方式，誘騙男童、少年回家。

一名受害男童於2020年間被家人尋獲，卻發現他身體有多處擦傷、肛門紅腫，才揭發吳男惡行，經檢警追查發現共有9名男童、少年受害，年齡介於8歲至15歲，僅有年紀最長的少年跟吳男交往不願意提告。

吳男到案後否認有性侵，還辯稱都是小孩們故意串通報復。檢方依加重強制性交等14罪嫌起訴吳男。新北地方法院審理後，認定吳男犯行屬實，且於假釋期間受害人多達9人，惡性重大、態度不佳，吳男所犯14罪合併判刑12年6月。

★中時新聞網關心您，尊重身體自主權！請撥打113、110。