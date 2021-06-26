一名軍人出軌已婚的女軍官，還多次在軍營中發生性關係，不倫關係見光後，軍人的妻子因此憂鬱症復發，且為了幫助丈夫與外遇的女軍官丈夫和解，她甚至還被迫簽下承認丈夫性侵女方的協議書，事後與丈夫的感情仍不見起色，最終向法院訴請離婚並求償。桃園地院審結，判軍人需賠妻子30萬元。可上訴。

判決書指出，該名軍官的妻子突然接到電話向她爆料，指稱其丈夫與他的妻子在軍中發展不倫戀，且發生多次性行為，該名妻子獲知丈夫外遇後，精神受嚴重打擊，不僅憂鬱症復發，也不能接受丈夫外遇，便搬回娘家居住。

然而，該位軍人外遇的女子與其丈夫要求軍人賠償，同時擺明要其妻子共同出席，對方更提案，協議書須寫上是男方性侵女性，並非兩人合意性交，才願意和解，該軍人及其妻子為了順利和解，只好違背事實簽下。

豈料，該名軍人妻子以為這些付出能讓丈夫回心轉意，但丈夫卻始終對她態度冷淡，更假裝什麼事都沒發生過，讓她對於這段婚姻心寒至極，決定向法院訴請離婚，同時向丈夫提起侵害配偶權的民事賠償。

該名軍人在法庭上聲稱，他並非性侵女軍官，當時只是為了和解才簽下，兩人是合意性交，同時也指控妻子是為了提離婚才去開立憂鬱症的診斷書，懷疑其動機不純。

桃園地院法官認為，雖現階段兩人已離婚，但在婚姻關係仍存續的期間，該軍官的確有與其他女性發生性關係；法官參酌醫療紀錄後判定，軍人的妻子是在得知丈夫外遇後，才復發重度憂鬱症，顯見此行為對其造成多大的衝擊，酌情後，判該軍人須賠償妻子50萬元。可上訴。