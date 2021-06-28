因應疫情三級警戒，自5月19日起全國學生停止到校上課、改為居家線上學習，不過卻出現「線上中輟」狀況，有老師反應每6位學生就有1位不上線。教育部表示正和勞動部聯繫，將媒合一些鍾點老師或課輔老師參與勞動部「安心即時上工」計畫，來關懷這些線上中輟的學生。

立委鍾佳濱、張廖萬堅、伍麗華、賴品妤等人今天召開線上記者會，呼籲教育部重視「線上中輟」的議題，並盡快提出解方。

屏東縣賴姓高中老師表示，一個多月來的線上教學，有些學生不上線也不做作業，形同「線上中輟」，嚴重的甚至每6個學生就有1個不上線。她進一步指出，教師從實體課程轉為線上教學已耗盡心力，若身兼導師追蹤學生上線學習狀況時，仍會因聯絡不上家長或家長無約束力，導致教師聯繫學生疲勞又無力。

關懷失學青少年的屏東城市福音全人關懷協會行政總監連曦亦表示，目前因疫情關係，前幾周運用線上方式陪讀，不僅成效不彰，學員甚至漸漸回到以往的生活習慣，開始有許多脫序行為。因此，她呼籲教育部重視失學與中輟問題，不然未來可能要花費更多社會資源，才能承接住這些孩子。

賴品妤說，從線上教學開始實施後，不斷看到第一線老師針對「設備不足」、「學生學習狀況不佳」、「特殊家庭因素」等原因請求各界協助支援，因此，她希望教育部要有誠意，給予老師與學生最大的資源與幫忙，極盡所能的讓每一個孩子都不斷線。

鍾佳濱表示，從英、美等國過去一年經驗來看，遠距教學會擴大障礙與數位落差，依英國國家教育研究基金會今年1月28所發布的調查結果顯示，相較2017年的同齡學生，受疫情影響的學生閱讀和數學程度平均落後2個月，而弱勢學童更是較非弱勢學童落後高達7個月。

教育部國教署科長陳嬿妃回應，老師在線上教學遭遇問題，目前有「線上教學便利包」臉書同步教學社群可供協助。此外，教育部已和勞動部聯繫，請學校調查出需求，勞動部「安心即時上工計畫」可媒合鍾點點老師或課輔老師來協助正式老師，來關懷那些線上中輟的學生。