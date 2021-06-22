臨終最後一哩路，長照、高齡照護、安寧等資源雖俱足，卻還是差了臨門一腳，奇美醫學中心「安生藍圖門診」去年底運而生。

7旬牧場大亨林爺爺中度失智，肺癌併化療後心肌梗塞與心衰竭，因有遺產，兒子不想繼承家業，想賣掉牧場，但林爺爺心願是讓牧場生生不息，又希望兒子擔任醫療委任代理人，爺爺意識生命有限，女兒求助奇美醫學中心安生藍圖門診諮詢，完成林爺爺安心善終規畫，也免去一場家族遺產大戰。

奇美醫學中心「安生藍圖門診」主任謝宛婷表示，林爺爺由老年專科醫師、心理師判定「意思能力」並協助家屬會談，預立醫療照護諮商個管師評估老人會商能力，再聯繫家屬、預立醫療相關醫師、護理師、心理師、社工師，先協助評估患者意思能力，輔助眾家屬了解病情、爺爺想法後，安排門診，讓家人不再擔心財產分配和當事人意願不清楚，完成預立醫療並確認委任代理人，安排相關保險與長照資源、提供監護宣告相關諮詢與轉介。

「安生藍圖門診」統整目前醫療相關臨床、倫理、法律等資訊，協助病人或家屬取得「專屬一站式」規畫，在最短時間引導病人或家屬尋求監護宣告申請、遺囑或財產分配等相關的法律、地政或會計專業諮詢、長照轉介等專業資源。

謝宛婷說，過去在安寧門診常見失智長者因為病情而面臨偷東西、亂簽名等法律訴訟問題，或是有財產，本人意識不清楚已無法提款等醫療之外的難題，這個新設立門診是整合醫療內外的資源協助民眾。

她說，醫療健康決策相關問題，跨越財務、遺囑、人際關係處理等領域，在高專業分科的醫院裡，以及在醫療、法律、倫理等跨專業隔行如隔山的困境中，「安生藍圖門診」提供前瞻性規畫，以及「緩和心理諮商門診」，希望每個人不管人生或健康都不要等到出問題才去面對。