益安(6499)將處分子公司達亞(6762)17.35%的股權，處分獲利約10億元，每股盈餘貢獻上看15元，股價跳空緊鎖漲停板56.6元。

益安持有達亞每股成本約27.79元，目前持有子公司達亞股權50.75%，公告將處分3600張、約17.35%的股權，未來持股比例將降至33.4%，若以25日收盤價315元來估算，處分利益約10億元左右，以股本6.65億元來計算，每股可望貢獻約15元。

益安在處分達亞17.35%股權後，未來還是會是達亞的最大股東，公司運作不會改變。

益安日前指出，和國際醫材大廠泰爾(Terumo)合作開發大口徑心導管止血裝置，已完成美國FDA上市前查核準備工作，順利取得里程金100萬美元(約新台幣2800萬元)。此項完全由台灣發想、設計及開發的高階醫材，可提供接受大口徑心導管手術的患者及醫師，一項不同於以往且具安全性及有效性的止血選擇。