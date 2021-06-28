益安(6499)將處分子公司達亞(6762)17.35%的股權，處分獲利約10億元，每股盈餘貢獻上看15元，股價跳空緊鎖漲停板56.6元。
益安持有達亞每股成本約27.79元，目前持有子公司達亞股權50.75%，公告將處分3600張、約17.35%的股權，未來持股比例將降至33.4%，若以25日收盤價315元來估算，處分利益約10億元左右，以股本6.65億元來計算，每股可望貢獻約15元。
益安在處分達亞17.35%股權後，未來還是會是達亞的最大股東，公司運作不會改變。
益安日前指出，和國際醫材大廠泰爾(Terumo)合作開發大口徑心導管止血裝置，已完成美國FDA上市前查核準備工作，順利取得里程金100萬美元(約新台幣2800萬元)。此項完全由台灣發想、設計及開發的高階醫材，可提供接受大口徑心導管手術的患者及醫師，一項不同於以往且具安全性及有效性的止血選擇。
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