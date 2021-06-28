全國各級學校實施遠距教學已逾一個月，有正式教師反映自從線上授課後，已有「線上中輟」現象發生，最嚴重的甚至每6位學生就有1位不上線。綠委鍾佳濱、張廖萬堅、伍麗華、賴品妤等人今天召開記者會，呼籲教育部重視「線上中輟」議題並盡快提出解方。

因應疫情三級警戒，自5月19日起「停課不停學」，鍾佳濱等人今天召開「線上中輟，暑假開始補救」線上記者會，屏東縣賴姓高中老師表示，一個多月來的線上教學，有些學生不上線也不做作業，形同「線上中輟」，嚴重的甚至每6個學生就有一個不上線。

她分析原因，可能是「缺乏學習動機」或「家庭支持系統不足」。但她也表示，教師從實體課程轉為線上教學已耗盡心力，如果還身兼導師追蹤學生上線學習狀況，又聯絡不上家長或家長無約束力，更會導致教師聯繫學生疲勞又無力。

她希望在教育現場有人能分攤導師的工作，協助關心家庭和孩子，避免這些「線上中輟生」，未來無法融入校園生活，成為真的中輟生。

在屏東擔任鐘點教師的張老師則表示，她教的是音樂課，雖然孩子們非常願意學習，但因網路有延遲問題，無論是吹奏還是拉琴，合奏時都無法同步，彼此受到很大的干擾，讓她和小孩子都相當困擾。

立委賴品妤指出，先前教育部有承諾若家長無法照顧孩童，可將孩童送到學校，但據她實際了解，幾乎沒有學校能提供該項服務，她要求教育部落實承諾，不要成為孩子斷線的幫兇。

賴品妤表示，從線上教學開始實施後，不斷看到第一線老師針對「設備不足」、「學生學習狀況不佳」、「特殊家庭因素」等原因請求各界協助支援，她希望教育部要有誠意，給予老師與學生最大的資源與幫忙，極盡所能的讓每一個孩子都不斷線。

立委鍾佳濱表示，從英、美等國過去一年經驗來看，遠距教學會擴大障礙與數位落差，依英國國家教育研究基金會今年1月28日所發布的調查結果顯示，相較2017年的同齡學生，受疫情影響的學生閱讀和數學程度平均落後2個月，而弱勢學童更是較非弱勢學童落後高達7個月。

他說，本學期課程到7月2日就將告一段落，過往暑假都是補救學習的緩衝時間，對教師來說或許是好不容易能喘一口氣，但於線上中輟的孩子卻是重要補救的時機，如何運用假期幫線上中輟生補回進度，就需要集思廣益、教育部的支持，才能讓挽回這些線上中輟生。

立委張廖萬堅表示，國中小是義務教育，因此以往實體上課的中輟，有一套制度來因應。不過疫情期間要家訪、找人其實都不容易，但既然停課不停學，就應該盡可能提供各式協助，找回孩子。

他認為，雖然這周就要放暑假，國教署仍應有妥善的因應，避免未來又需要線上授課時，孩子又線上中輟，卻沒人知道該怎麼伸出援手，而錯失了拯救一個孩子的機會！

勞動部勞動力發展創新中心專門委員鄧伃珊表示，為了解究竟有多少願意參加安心及時上工鐘點老師，目前已要求各校開出職缺，後續會再協助媒合，勞動部明天也會公布輔導民間團體及時上工計畫，提供有需求的單位用人。