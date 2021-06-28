台股融資餘額已達前波2700億高點水位，法人預估，散戶推升指數力道有限，投信則集中火力作帳中小型股，外資隨美股起伏短線進出台股，預期美股在等待就業數據情況下，外資偏向觀望，大幅度連續買超台股機率不高，本周指數往上空間有限，預計在17300點至17650點間整理。

永豐投顧為，6月投信季底作帳行情結束後，7月聚焦台積電(2330)6月營收及7/15法說會公布的第三季財務預測。基本上還是以上游晶圓代工相關族群及記憶體基本面較為紮實。

根據證交所統計，過去一周台股成交量約在4、5千億上下，整體成交量大致穩定，但當沖比例仍偏高，加上電子股成交占比仍多低於五成，多少影響大盤上攻動能。三大法人25日整體買超約135.32億元，其中以外資買超87.96億元最高，但過去一周外資仍賣超約203.13億元，後續動向仍須觀察。

安聯台灣大壩基金經理人蕭惠中表示，隨著時序上步入下半年，投資焦點應該會逐步轉向明年展望，因此過去歷經較大修正、反映通膨升溫預期及縮表的成長股，在評價面修正後，搭配明年如果具備成長利基，反倒可趁盤勢整理之際、伺機進場佈局。目前來看，非電仍須有配置部位，不過電子部分建議可優先留意布局包括：ABF載板、伺服器、高速運算及車用電子這四大主軸。