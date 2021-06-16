南崁高中活動中心空間不大，無法採宇美町接種法。（姜霏攝）

桃園市16日開放84歲以上長輩接種新冠肺炎疫苗，對比15日排隊人潮大減，現場等候的座椅也滿是空位，桃園市長鄭文燦鼓勵各區採取宇美町式接種模式，但蘆竹區長蔡志揚表示，南崁高中活動中心因場地過小，不便安排醫護人員的行動路線，因此依然比照15日的方式，但16日再度更新動線，將資料登記的順序提前，讓活動中心的空間更寬廣舒適。

桃園市長鄭文燦15日視察各地接種疫苗情形，發現宇美町接種法可以讓長輩減少移動，對於行動不便的長輩也較於方便，因此鼓勵16日起各接種站採用宇美町接種法，蘆竹區長蔡志揚則說，因考量蘆竹區接種站為南崁高中活動中心，室內空間並沒有那麼大，無法順利採用宇美町接種方式，一樣按照15日的動線進行。

蔡志揚表示，15日首日開放長輩接種疫苗時，原規畫長輩排到活動中心室內時再填寫基本資料，但15日發現這樣做法會導致室內的排隊人潮稍微擁擠，因此16日安排長輩可以在教室等待時填寫基本資料，等到排到活動中心即可隨即施打疫苗，且健保卡登記的部分也提前作業，讓接種疫苗的醫護人員僅需負責注射的部分，不必分心其他事務。

現場85歲老先生一早8點準時到場報到，由於聽聞15日排隊情形爆滿，一度擔心會有排隊人潮踴躍的狀況，也會怕自己沒有位子可以坐導致身體不適，但16日一早並無出現人潮擁擠的情形，9點就已施打疫苗完畢，隨後也有人員貼心的遞上礦泉水及濕紙巾，並指示接種完疫苗後的相關注意事項，讓老先生備感溫馨，也大讚蘆竹區接種站動線明確。