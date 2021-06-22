勞動部上周宣布鬆綁「安心即時上工計畫」，放寬申請資格、延長參加時數、還提供防疫津貼，桃園就服處指出，去年已推介媒合2829人上工，6月盤點182個用人單位、釋出1545個職缺，強調資格放寬後只要15歲以上就能申請、在職者也可以，每月最高可領1萬4800元，呼籲無薪假或受疫情影響者多利用。

「安心即時上工」計畫提供受疫情影響的勞工至公部門打工賺取收入，以基本工資時薪每小時160元計算，每月上限80小時，最高可月領1萬2800元，桃園市自去年4月開始，至上周已推介媒合2829人上工，工作內容包含文書整理、環境清潔及防疫相關工作如量體溫、實名制等。

就服處指出，勞動部6月18日鬆綁參加條件，刪除須有勞保或就保投保紀錄的限制，只要年滿15歲的國人、或獲准居留的外陸籍配偶都可以申請參加，且延長計畫補助時間，從原先半年提高到最長1年，若工作內容涉及新冠肺炎接觸風險，另外提供每人每月最高2000元的防疫津貼。

就服處說，6月1日起即針對職缺彙整盤點，182個用人單位共釋出1545個職缺，截至上周已推介216人、上工144人，像是因應疫情持續升溫，市府於復興區入山口、各里及部落設置防疫站，要有人協助量測體溫、落實實聯制及向民眾宣導暫緩上山等防疫措施，桃市府就服處與復興區公所2次專案已協助推介50名在地民眾上工，共同協助防疫工作，另外各公家機關實施實聯制防疫，也需要民眾協助，歡迎多利用，歡迎透過台灣就業通線上申辦。

也能採電話或線上洽詢預約登記(登記網址： https：／／reurl.cc／rxZgeb )，就業中心受理申請後將主動與民眾聯繫，迅速安排上工。亦可以郵寄、傳真、電子郵件等方式，將申請相關文件寄送至本市就業中心、就業服務台辦理(桃園市就業服務據點資訊： https：／／reurl.cc／O0pGg7 )。更多資訊歡迎來電洽詢桃園就業中心(電話：03-3333005)、中壢就業中心(電話：03-4681106)或就業職訓服務處(電話：03-3322101分機8015)。