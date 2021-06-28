測試大廠京元電廠區新冠肺炎疫情群聚已獲控制，26日晚上讓已經隔離21天的外籍移工正式復工，並都已經經過了採檢，確診都是陰性才能上工。不過，近期有關京元電取消分流、對待移工不人道等消息頻傳，京元電28日發布聲明說明及澄清外界傳言。

京元電表示，面對疫情艱難，基於企業社會責任，縱使知道會面對社會各界排山倒海而來的諸多責難與指正，但我們在第一時間勇於面對，並對社會大眾發出警訊，遇事處事，為所當為，過程雖然艱辛，除了感謝京元電所有同仁一起面對外，特別感謝中央疫情指揮中心在疫情爆發的第一時間成立前進指揮所，由執行長王必勝協同整合領導疫情中心團隊與勞動部、經濟部工業局、工研院等部會代表專家及苗栗縣徐耀昌縣長之相關局處團隊，大家不辭辛勞以最專業、最有效率的專案小組運作模式在短期內將相關疫情控制在一定範圍，同時也衷心謝謝媒體及社會各界基於愛護京元電的若干指正。

對於外籍移工部份，京元電表示，外籍移工同仁之住宿及生活管理均委託人力仲介公司負責，該外籍移工宿舍產權非本公司所有，仲介公司將其工業廠房部分樓層空間違規使用為宿舍一事，公司已要求仲介公司於一周內將住宿同仁遷移至合法宿舍。另有關用餐狀況及宿舍亂象，經了解，由於疫情爆發，涉及大量同仁短時間內緊急降載匡列移出至檢疫旅館，及檢疫期滿經數度快篩、核酸檢測陰性後遷回重行安排降載宿舍，在兵荒馬亂、仲介公司人力吃緊下，或有疏漏，經反映後，均已在最短時間內要求仲介公司立即改善。無論本外籍同仁，均係公司最重要之資產，公司將會持續強化同仁的各項關懷及照顧。

京元電表示，移工群聚事件初期，由於公司內部廠區不足，無法於不同廠區間分流異地辦公，為兼顧防疫中心「分艙分流」之指導，將辦公室之間接單位人員，分成三班輪流居家上班，以做為緊急因應。期間，公司除遵照防疫中心之指導，針對本外籍同仁休息、用餐區域、時間、動線的重新規劃、擴增，落實做好防疫優化之管理，經向中央疫情指揮中心前進指揮所報告核可後，完成了竹南新廠一樓空間辦公區域之建置，讓辦公區域的同仁能夠分流異地上班，取代居家上班之方式。

京元電說明相關措施如下。一是所有同仁每日兩次於公司開發之防疫APP填寫健康聲明書，由廠護負責監看並電話關懷有狀況的同仁身體狀況、居家環境狀況、就醫情況，並取消有狀況同仁及無填寫者的門禁，直到狀況排除。

二是辦公室工作同仁進、出口分流、保持社交距離，每日四次消毒，尤其是上、下班時間（高流量）前後。三是管制生產線同仁分流，工作樓層、置物櫃、廁所、休息室均安排在同樓層，不得跨區，互不交流。

四是各樓層無塵室內再分區，各區錯開休息時間，不同時出現在休息室；無塵衣、無塵鞋依各區分開擺放，降低交叉感染機率，分區人員在組與組使用休息室完畢後指派專人先清消，再進入使用。五是進出無塵室的Air Shower，每次進出人數由至多4人降至2人，降低人員接觸風險等等。

京元電強調，這波新冠疫情對台灣的襲擊來的又快又急、防不勝防，縱使公司自去年疫情開始迄今，即努力關懷及維護同仁們工作場所的健康安全，成立了防疫組織，並訂定了許許多多的防疫措施，每日召開會議檢討各項因應對策，仍難以抵擋這看不見的敵人所發動的突襲。自五月底外籍移工群聚感染事件發生以來，京元電全體動員，除果斷立即匡列相關同仁進行緊急處置、停工48小時進行全公司各廠之清潔消毒外，同時拚盡一切資源，在最短時間內安排全員進行快篩並數度完成國內少見大規模的企業PCR檢測，目前被匡列隔離在外的同仁們於隔離期滿也均會完成PCR檢測通過後回廠，確保做到所有同仁及工作場域都是高規格安全乾淨無污染的環境，讓全體同仁、眷屬、客戶、供應商及社會大眾安心。

京元電表示，日後京元電將持續檢討及調整內部相關設施、措施，依據中央疫情指揮中心的指引及各界的提醒，加強及落實相關的防疫措施，將風險降低在最小範圍。