新冠疫情持續升溫，3級警戒也再度延長，許多人宅在家收看政論談話節目，關心時事，但今天傳出知名政論節目「平論無雙」將收攤，節目自2019年6月開播至今屆滿2年，吸引許多閱聽觀眾收看，對於節目收攤，節目主持人平秀琳也在臉書粉專證實，「今天是平論無雙最後一集，謝謝各位好朋友2年來的支持」。

據網路公開資料顯示，「平論無雙」是《東森新聞台》的政論節目，自2019年6月17日開播，在今天(11日)播出最後一集，節目播出期間，曾專訪2020國民黨總統候選人韓國瑜、台北市長兼台灣民眾黨黨主席柯文哲、親民黨黨主席宋楚瑜等政壇重量級人士。

台北市長兼台灣民眾黨黨主席 柯文哲。(圖/本報資料照)

平秀琳11日在臉書粉專「平論無雙」PO文表示，「今天是平論無雙最後一集，謝謝各位好朋友2年來的支持」。

相關貼文引起不少網友感嘆，紛紛在臉書留言，「不一樣的聲音難生存」、「優秀的主持人，期待在其它的頻道再次看到平姐的風彩」、「政府眼裡容不下一粒沙」、「被民主了？」、「好可惜」、「又被關了？太誇張」、「天啊！」。

國民黨主席江啟臣 臉書留言。

國民黨黨主席江啟臣也留言「中華民國需要更多元的聲音！要繼續努力發聲」，國民黨副祕書長李彥秀也表示「怎麼會！太難過了」。