七大工業國集團（G7）13日發表峰會公報，首度提及台海和平穩定的重要性，並鼓勵台海兩岸議題和平解決。國民黨主席江啟臣今天表示，感謝G7對台海和平穩定的關切，也期盼這樣的文字內容可化為實質的友善政策，同時深信台灣不論在經濟供應鏈、民主價值等，都會是國際社會的好夥伴。

江啟臣下午主持視訊中常會發表談話，他透露，自己上午在智庫和美、日學者線上對談，再次感受到國際間對於東亞安全、台海和平的高度重視，而國民黨有責任在局勢裡扮演關鍵角色，尤其台灣不能只有一種聲音，更不能只有執政黨的意見與看法在國際上傳播。

談到蔡政府疫苗取得不力，江啟臣說，由於蔡政府的大內宣，國際輿論過去普遍認為台灣疫情穩定，不需要疫苗協助，且從過去至今，政府宣稱國產疫苗量產時程樂觀的新聞不絕於耳，導致迄今國際對我國疫苗的協助數量，仍遠低於社會期待。

江啟臣指出，近日蔡英文總統宣稱泰國因疫情嚴重，阻擋當地AZ疫苗代工廠的疫苗出口，昨有媒體報導菲律賓致函我國，希望購買通過我國緊急使用授權的國產疫苗，但分別遭到泰國、菲律賓政府嚴正打臉，儼然將我方政府視為「假訊息的發布中心」。

江啟臣提醒，一再謠傳不利於東南亞國家的不實訊息，恐怕讓我國的新南向政策更加難以施展，也顯示政府的對外經營和溝通出現問題。嚴峻疫情下，我們需要國際友人的支持，蔡英文應該謹慎發言，另金管會及檢調應查明假訊息來源，不該讓國產疫苗成為特定人士炒股的工具。

江啟臣呼籲蔡政府，國產疫苗的上市量產，及人民的施打信心，不是靠股票市場的炒作，更不是靠揠苗助長的政策後門，大開審查綠燈，而是靠按部就班的科學根據，取得人民的信任以及國際標準的認證。