位於彰化縣的私立大慶商工，傳出自民國109年5月開始，教職員工薪水須達招生績效才給現金，校方甚至以支票作為薪資給付方式，校方也坦言確有此事，全國私校產業工會（以下簡稱私校工會）因此近日行文國教署，要求教育部督導期限改善。

私校工會15日行文國教署，公文主旨提到，大慶商工疑未依法按月給付教師薪資。

公文在說明指出：「依照〈教師待遇條例〉第6條規定，教師之薪給以月計之，並應按月給付，自實際到職之日起支，並自實際離職之日停支。」且依照同條例第23條規定，私校如有類似情況之一，經主管機關限期改善，屆期未改善者，得處新台幣10萬元以上至50萬元以下罰鍰，並得按次處法治改善為止。

私校工會提到，大慶商工自109年5月起，除了輔導員、宿舍導師、教官、司機、守衛、新進人員、飛機科教師，以及108年度招生績效達6人以上者，以現金給付外，其餘教職員工均按前一年度招生績效，以1到3個月不等期票之支票給付。另，該校自110年1月後，薪資統一改以4個月票期支票給付。

私校工會也在公文內敘明，大慶商工拖欠教職員薪資已逾4個月有餘，除違反前開法令，應按月給付之規定，並已影響教職員生計，爰請國教署督導限期改善，否則應依法裁罰。

根據大慶商工109年5月薪資發放說明指出，108學年度招生滿3到5.9人，發放票期1個月的薪資支票，招生1到2.9人者則給付2個月薪資支票，招生人數0.9人以下給發薪資支票則為票期3個月。

大慶商工校長張焜生坦承，受少子化衝擊，學校經營確實不容易，校內共有80多名教職員工，確實占比約3分之1、即20到30人以支票支薪，不過當中只有大約10多人來反映無法接受如此給薪方式。

張焜生強調，如果教職員因此生活開銷出現問題，校方也會協助張羅。至於其他人沒有提出意見的教職員工，是否有不滿或怨懟，他並不清楚。

而論及積欠薪水，張焜生則否認，強調是以支票給薪，並且都有兌現，而基於公平，他的薪水也是以支票領取。

此案尚待教育部回應。