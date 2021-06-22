龍華科大新南向學子一入境，即展開線上學習。（圖/龍華科大提供）

今年因為新冠病毒疫情嚴峻，學校無法舉辦實體畢業典禮來祝福畢業生，環球科技大學幼兒保育系，近期精心規劃網路線上畢業典禮。為祝福每位畢業生在畢業後，有健康的身體，迎接美好未來，特別贈送每位畢業生一瓶「環球憶苗」，讓每位畢業生感到既驚喜又珍惜。

環球科大幼保系任彥懷主任表示，這瓶「環球憶苗」並不是防疫的「疫」苗，成分是由雞精製成，將於網路線上畢業典禮後，郵寄贈送給幼保系畢業生，希望畢業生品嘗「憶苗」時，能「憶」起這4年來在環球科大讀書的點點滴滴美好回憶，及系上老師教授的各項專業知識技能，畢業後在幼兒園從事教育工作時，能以愛心及耐心來培育國家的幼「苗」。

任彥懷主任指出，幼保系創立於92學年度，秉持環球科大「存誠、務實」校訓及發展願景，培育「尊重生命之嬰童產業與健康照顧服務人才」為教育目標。109學年度開始，幼保系便以「環球幼保、長幼雙照」為發展主軸，結合課程全力輔導學生，取得照顧長者的「照顧服務員」及照顧幼兒的「保母」證照，培育學生在畢業後，就可具備雙國家級證照，拓展美好新未來。

除了正值畢業季，透過線上畢典拉近同窗距離外，近期因應疫情，各校都轉為線上授課，龍華科技大學考量到「新南向國際學生產學合作專班」的學生在入境台灣後，須在檢疫旅館待2個星期，之後還要再加上1周的自主管理，學校擔心在這3周會覺得孤身在外，影響身心及後續學習狀況，在國際暨兩岸合作處及華語文中心安排下，學生入境安頓好住處後，立即讓他們展開線上課程，希望讓學生每天都能感受到有人持續在關心他們，也能讓學生一到台灣，能立即沉浸在說華語的環境與文化中。

龍華科大國際長、華語文中心主任陳祐莉教授指出，華語老師在上課期間，準時上課點名，也記錄每位學生的出缺席狀況。在線上課程中，華語老師也會利用網路學習平台，使用多種教學模式和教學APP，讓另一端的學生們，能感受到不同的教學模式，並達到聽說讀寫同時進行的理想模式。老師上課時，也會留心同學健康狀況。發現學生有持續咳嗽等情形，會馬上向校方反映，並立即妥慎處理。

龍華科大校長葛自祥則強調，配合政府的教育新南向政策，該校2016年起積極向越南招生，目前是新南向產學專班的龍頭，歷次教育部評鑑都獲得高分並增加補助經費，每年都穩定地增加新班。儘管去年受到新冠疫情影響，仍然有4個109新班加入，這樣的成績實屬難得。期盼在疫情穩定後，未來有更多來自東南亞的泰國、菲律賓、印尼等國境外生能夠加入龍華大家庭。

不只是學校貼心考量到學生線上學習狀況，1111人力銀行發言人黃若薇表示，1111人力銀行也因應企業目前多為在家上班(WFH)形式營運，為協助企業迅速導入遠距工作解決方案， 1111人力銀行將研發多年的「1HR人資管理系統」貢獻社會，免費提供APP試用。讓大家可以輕鬆完成在家上班雲端打卡，還能查看出勤、線上請假，實現一機整合、雲端管理的強大效能，減少上班族在家工作焦慮感，更讓企業管理便利。