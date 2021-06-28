復興商工學生朱侒禹以《魚遊》為主題參加2021年全國學生攝影比賽獲得金牌。（復興商工提供）

復興商工學生朱侒禹以《魚遊》為主題參加2021年全國學生攝影比賽獲得金牌。（復興商工提供）

復興商工學生朱侒禹以《魚遊》為主題參加2021年全國學生攝影比賽獲得金牌。（復興商工提供）

新北市復興商工廣告設計科二年級學生朱侒禹及游絮涵參加2021年全國學生攝影比賽，分別拿下金牌及銀牌，朱侒禹以《魚遊》為主題，透國魚游的姿態與各式場景做結合，宛如魚到外面的世界遊玩，獲得評審們青睞。校方也強調，儘管疫情帶來不便，但學習不會因疫情停擺。

朱侒禹表示，創作初期沒有很明確的靈感，一直在思索要如何製作出屬於自己風格的作品。後來在家中看到了自己魚缸裡養的魚，突然靈光一現，衍生出了如果將魚加入到平時場景的想法，便挑選自己以前出去玩時拍的場景照片，從中挑選出幾張具有空間感的畫面後，開始觀察自家魚游泳的姿態，一一拍下來後再挑選適合的動態感作合成。

後製的過程中又想到可以讓場景更像在水裡，所以又加了許多藍色調跟一些光影，魚的部分因為在後面覺得直接放太單調，就讓魚加了一些透明感，讓整個畫面有一些神祕氛圍，幻想若魚能到外面的世界遊玩會多有趣。

游絮涵以作品《聽》獲得銀牌，她說，這組作品創作的一開始只有一張照片，將鋼琴鍵盤與所拍的海洋合成在一起，視覺效果如同老師上課所說的重複曝光的技法，課堂上老師幫同學檢討作品時非常喜歡這張作品，並引導發展成系列樂器與風景做合成，將風景畫面比喻為創作者內心意境，因此又創作了吉他與小提琴等。

指導老師黃子容表示，自己在學生時期也曾入選中華攝影教育學會辦的全國學生攝影比賽，競賽的參賽得獎作品會於國立臺灣藝術教育館及大專院校等多處展出，提供了學生很好的曝光舞台。

復興商工校長王志誠表示，疫情期間始終以嚴謹態度面對，老師用各種方式努力克服疫情帶來的不便，教導學生各項專業技能，落實正常學習與製作，讓成長、學習不因疫情而停擺。儘管因疫情取消實體展出，但仍進行了線上的展覽。