為了做好防疫，百工百業失去原本的秩序和運作，更有不少民眾失業或頓失收入。對此，中廣董事長趙少康表示，「油價此時只能跌不能漲，電價也應該凍結，甚至降價，不應隨著夏日電價調漲。」

趙少康表示，中油95無鉛汽油每公升漲到29.7元、98無鉛汽油 31.7元、超級柴油25.4元，「計程車司機因為疫情，收入已經減少7、8成，餐飲、旅遊、娛樂、補習、幼教、運動、健身、按摩、百貨、媒體、廣告等，各種服務業從業人員也因為疫情而收入大減，油價卻一直漲，真是不瞭解民生疾苦。」

此外，電價不隨夏季電價調漲也到6月底，趙少康指出，因為疫情，不論是「停課不停學」在家學習、「分流」在家上班，還是為了避免群聚宅在家，「不能到百貨公司吹冷氣，不能到辦公室吹冷氣，不能到電影院吹冷氣，不能到餐廳、咖啡廳、速食店吹冷氣，天氣這麼熱，只好在家裡吹冷氣，難怪家用電費會飆漲3、4倍。」

趙少康表示，既然三級警戒是政府規定，「造成民眾的損失政府應該彌補，政府反其道而行，油、電不但不降價，還要漲價，真是夠狠了。」