台中市文化局舉辦第10屆「台中文學獎」徵件活動，單項最高獎金達12萬。(文化局提供／林欣儀台中傳真)

疫情三級警戒持續1個多月，藝文活動受到相當大的影響，為鼓勵創作者觀察並書寫城市紋理，台中市文化局舉辦第10屆「台中文學獎」徵件活動，分別以小說、散文、新詩等8大種類型，單一獎項獎金最高12萬元，呼籲民眾多多創作，讓文字在疫情期間發揮更大影響力。

文化局指出，台中文學獎活動今年邁入第10年，總計10年來收到上萬件來自海內外的創作作品，並遴選出430多件得獎作品，更有許多文壇新星是從台中文學獎嶄露頭角，像新生代作家楊双子就是參加第4屆台中文學獎，在散文及小說類奪下第1、3名，她近年幾部作品都頗受好評。

對於有意投稿、角逐台中文學獎的創作者，楊双子建議，創作者不應在文學的形式上自我設限，應盡情的書寫、將想說的故事表達出來。她並鼓勵台中人將身邊親眼見到、感受到的故事寫出來，讓大家感受台中的美好。

多次擔任台中文學獎評審的知名作家劉克襄則說，台中文學獎最大的特色就是兼具地方特色與兼容開放的精神。許多作品的地方黏著度強、布限於特定意識情境，這在國內各縣市舉辦的文學獎中獨樹一格，創作者應不斷書寫、從創作中找到生命的價值。

文化局強調，第10屆台中文學獎將從7月9日開始收件、持續至9月6日截止，類型包括小說、散文、新詩、台語詩、客語詩及古典詩、童話、國高中職生散文共8大類，且不限創作主題，盼喜愛創作者多多創作投稿，總獎金達155萬元，其中小說組首獎獎金為12萬。