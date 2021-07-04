鹿野鄉新良溼地歡樂的「粉紅河馬」， 期待與熱氣球一起飛上天。（莊哲權攝）

阿美族藝術家伊祐噶照創作的「貓咪種子」，靜靜躺臥在鹿野鄉后湖社區田野間。（莊哲權攝）

林淑鈴以童趣風格創作「雲朵製造所」，設置在關山親水公園。（民眾提供）

安聖惠打造「療癒系列」讓人在疫情的不安中，放慢腳步，品味大自然 。（民眾提供）

徐暋盛用竹子編織「蛻變前的等待」。（民眾提供）

「烏雲被陽光親吻時，便成為天上的花朵」，水土保持局台東分局舉辦《漂鳥197-縱谷大地藝術季》，6件與詩句相對應的創作，已經在令人窒息的疫情氛圍中，默默地完成設置，水保局表示，國內本土疫情有緩和趨向，待「解封」後，旅人便可去造訪這些充滿能量與美好的作品。

1件作品1句詩！水保局台東分局策畫《漂鳥197-縱谷大地藝術季》，由藝術家以泰戈爾詩集「漂鳥集」的詩句為靈感進行創作，旅人如尋寶般沿著197線公路探尋大地藝術，成為拍照打卡的熱點，今年邁入第3年，再度邀請6組藝術創作，6件作品均已完成建置。

有別於前兩年的創作都較集中在池上鄉周遭，今年則選在鹿野鄉和關山鎮，包括鹿野鄉的「穹頂之上有花」、「貓咪種子」、「粉紅河馬」；關山親水公園的「雲朵製造所」、「蛻變前的等待」、「療癒系列」。

座落於鹿野鄉公所旁的「穹頂之上有花」，靈感來自歐洲教堂的玫瑰花窗，藝術家林純用、楊海茜利用彈性繩、竹子等勾織出彩色殿堂，期待疫情退散，抬頭向藍天，迎向陽光，在心田綻放1朵朵「希望的花」。在疫情的不安與恐懼中，希望藉由這些充滿能量的作品，療癒彼此。

「靜靜坐著，我的心，別揚起你的塵埃。讓世界找到通往你的道路」／泰戈爾《漂鳥集》第190首；在鹿野鄉后湖社區田野間，靜靜地臥著1隻貓，貓的頭部是1顆種子，「貓咪種子」創作者伊祐噶照說「如果我是1顆種子，也好想去旅行，把自己變成貓咪，和主人一起感受每個地方風的味道與溫度」。

水土保持局台東分局長柯燦堂表示，今年6件作品都已完工，加上前兩年的作品，目前台東縱谷區共有25件創作，由於三級防疫警戒持續到7月12日，如果屆時中央宣布降級，就可開放給供參觀， 請大家耐心等待。