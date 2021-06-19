教育部因應2030年雙語國家政策，擴增補助「雙語實驗班」計畫，全國僅補助50校，新竹縣立六家高中是竹竹苗地區唯一獲補助「雙語實驗班」的學校，將於110學生度招收一年級35名新生，已成為不少家長和學生關注就讀的學校。

縣長楊文科表示，六家高中是新竹縣第一所雙語高中，自2015年改制以來，便逐步實踐雙語教學，目前已有10幾名畢業生在國外就讀，縣府也積極爭取教育部各項補助計畫，全力提升教學軟硬體設施，讓教學課程更加完善。

教育處長楊郡慈指出，六家高中「雙語國際實驗班」主要培育國際教育性向明確的學生，由外籍教師與校內教師進行協同教學，實施主題課程及創新教學策略，著重發展本位特色課程和設計選修課，提供學生國內外升學機會。

六家高中雙語國際實驗班將營造沉浸式英文學習環境，甄選方式採書面審查50％，包括國中教育會考英語分數佔30％、生涯發展計畫書佔20％，面試及語言能力測試各佔25％，學生並有機會赴美國姊妹校做短期交流。

六家高中校長王淑蘭說，學生完成高二課程後，高三可選擇留在國內繼續升學，若有出國意願，也可以選擇參加雙聯學制，高三至美國高中取得雙聯學位，直接申請國外大學。

另外，英語達門檻者，可先在台灣線上選修美國大學聯盟認證的國際學分課程，畢業後進入該學院完成副學士學位，或轉學至其他美國大學獲得學士學位，亦可依照一般國外大學入學申請流程，高中畢業後逕至國外就讀大學。