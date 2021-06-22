原物料類股升勢至今不墜，中信銀行建議，著眼中長期基建計劃與綠能政策引導，上游原物料供需緊俏態勢將成常態，疫情過後各國政府加速基礎建設與綠能政策，將開展原物料產業與相關貨幣的長線行情，原物料類股將具長期投資價值，而大宗商品則進入新一輪多頭周期下，相關貨幣商品則可留意澳幣。

美國疫苗接種進度良好，第三季可望達成70％以上人口接種的群體免疫水平。隨著限制措施逐漸解封，美國民眾手握政府先前政府發放3800億美元現金支票，預計將為解封後開展一波報復性消費潮，此外美國總統拜登再度祭出2.25兆美元基礎建設計畫，美國著名投資銀行高盛（Goldman Sachs）預估若計畫順利推行，不僅帶動就業人數增加，更同步拉升美國整體薪資幅度，市場預估今（2021）年底美國GDP即可重返疫情前的水準，美股中長期前景仍可樂觀看待。

美國政府再度祭出2.25兆美元基礎建設計畫，規劃於八年內執行，包含改善公共交通建設、家戶基礎建設、資助製造業、勞動力發展、再生能源與老年照護等項目，重點投資可區分為傳統基礎建設推升鋼鐵、水泥等原物料需求；新型基礎建設更新寬頻網路、基地臺設備等帶動網通、半導體設備需求；乾淨能源提升充電站、電網升級促進電動車、儲能設備更快普及，中國信託銀行認為，美國基建計畫中傳統公共建設炒熱供不應求的原物料行情，與各國政府針對乾淨能源政策的積極投入，值得多加留意。

中信銀行指出，從基礎建設計畫到綠能轉型政策，產能緊縮需求擴張之下，將為基建與大宗商品帶來長期利多。世界鋼鐵協會已上調2021年全球鋼鐵需求年增5.8％，綠能轉型則以銅礦受惠最大，今年銅礦受資本支出遞延及南美礦區疫情干擾，產出增幅有限，在供給短缺下，銅價創下十年新高後，仍可偏多看待。

中信銀行建議，長線依題材面與基本面，可將美股、基礎設施類股、原物料與澳幣等四大類納入投資組合。美國在疫情受控制與政策加碼護航下，經濟可望築底回升，因此美股仍是下半年重要配置。從歷史數據來看，當美國預算赤字增加時，與基礎設施相關領域類股表現將優於大盤，戰略產業布局及基礎設施翻新等投資，預計推升機械、工業等產業的獲利成長動能。