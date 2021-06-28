路透報導，紐西蘭乳品企業恒天然（Fonterra） 28日表示，將以6200萬美元的價格，將其在中國山東的兩個合資農場股份出售給新加坡澳亞集團投資控股（AustAsia Investment Holdings）。

恒天然是全球最大的乳製品出口商，過去幾年該公司的擴張計畫遭到其1萬多名農民股東的尖銳批評，自2019年以來開始不斷收縮其命運多舛的海外擴張。

恒天然擁有上述兩個農場51％股份，恒天然並稱，此次售股不需監管批准，並且是無條件的。恒天然表示，新加坡農業食品公司Japfa Ltd JAPF.SI 持股75％的AustAsia將以1.155億美元的價格買下這些農場，差額將支付給恒天然的合資夥伴。

報導稱，恒天然首席執行官Miles Hurrell在一份聲明中表示，大中華區仍然是我們最重要的戰略市場之一。仍然致力於中國業務」 2021年4月，這家乳製品巨頭才以5.52億紐西蘭元的價格將其全資擁有的兩個中國農場出售給內蒙古優然牧業。