聞姓人夫外遇被抓包，為維持家庭和諧，答應賠償官姓妻子1600萬元，並簽下協議書，約定其中1400萬元以移轉房屋部分產權抵償，但聞男去年離家出走後，仍有部分房產及金額未履行完畢，官女因而提告追討，台北地院如數判准，可上訴。

官女主張，聞男2013年10月間外遇，遂於同年12月間與她簽訂和解協議書，同意賠償她1600萬元，其中，移轉房屋一半產權給她抵900萬元，4分之1分別給2個小孩抵500萬元，剩餘200萬元則按月給她1萬元，但聞男遲未移轉房產，錢則還有133萬元未付，更於2020年5月離家出走，只好提告請求履行協議。

聞男抗辯，官女在婚姻關係中長期對他言語辱罵、情緒勒索，他曾因此通報家暴，他無法忍受官女行為短暫離家，並提出離婚訴訟；離家期間他因短暫婚外情，被官女控告妨害家庭，為了家庭和諧才簽立協議書，大部分內容皆已履行。

聞男說，他2014年2月間已將房產一半所有權移轉給官女，官女就應承擔一半房貸，但之後房貸仍是他在清償，另自同年9月起他每月支付3萬元現金，直到去年9月已付204萬元，官女還曾擅自從他帳戶提錢，他實際上已履行了1360萬餘元。

法官認為，該房產2013年11月的市價約為1800萬元，夫妻倆協議移轉房產時，並未約定貸款也一併移轉，聞男聲稱被提錢的帳戶，也是與官女共同持有的帳戶，聞男未舉證相關金流與協議書有關。

此外，聞男2014年10月曾出具字據：「本人將於每月薪資所得中一半之薪資繳於官美玲作為家庭支出用途」，他主張每月給付3萬元，超過協議1萬元的部分，有可能是用於家庭生活費用，法官因此不採信聞男辯詞，判聞男應履行協議。