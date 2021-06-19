優遊吧斯員工除了整理環境還做起了餃子、蔥油餅。（鄭虞坪提供／張亦惠嘉縣傳真）

優遊吧斯員工除了整理環境還做起了餃子、蔥油餅，用料實在絲毫不馬虎。（鄭虞坪提供／張亦惠嘉縣傳真）

優遊吧斯的蔥油餅。（鄭虞坪提供／張亦惠嘉縣傳真）

優遊吧斯的餃子。（鄭虞坪提供／張亦惠嘉縣傳真）

位於阿里山鄉樂野村的「優遊吧斯阿里山鄒族文化部落」是八八風災後董事長鄭虞坪為吸引青年返鄉就業而籌設，近來新冠肺炎疫情嚴峻，園區瞬間0收入，鄭虞坪不忍放員工無薪假，靈機一動將父親教他的餃子、蔥油餅等製作技巧教給員工，暫時以直播賣餃子度日，鄭虞坪說，6月開賣至今成績還不錯，但仍希望三級警戒盡快解除，讓生活恢復正常。

鄭虞坪表示，原先5月園區來客數、預約等已步上軌道，再加上與雄獅旅行社合作的遊程，5、6月預約幾乎是全滿的狀況，孰料5月中後疫情急轉直下，瞬間變成0收入，園區內50位員工加上租金、車子、宿舍等開銷一個月需支出約370萬元，且深知員工需要薪水不敢放無薪假，只能苦撐，想辦法開源。

鄭虞坪說，這次疫情比去年2月時還慘，不曉得原來防疫防得那麼脆弱，大家只能先自保再求福了，目前已經申請政府補助約可補足缺口的3至4成，因園區內有表演團體，也積極申請文化部的補助中。

目前園區內員工除勤練舞藝、挑咖啡豆、做防颱準備外，還學習水餃、蔥油餅製作，由鄭虞坪親自教學傳自其河南籍父親的手藝，包括孜然牛肉、韭菜花、酸菜等口味的水餃及1公分厚的蔥油餅，利用網路直播銷售，大受好評，但鄭虞坪說，賣這個利潤很低，主要是讓員工有工作做，也讓他們習得新的一技之長。

鄭虞坪說，優遊吧斯鄒族文化部落在疫情的衝擊下，要化阻力為助力、化危機為轉機，每周六日都會在臉書直播，希望藉此走出新的路，也希望疫情能早日解封。