幼兒園疫情期間多半直接停課，但中央規定家長仍須支付每月雜費，維持幼兒園人事、設備修費等費用，新北市教育局短短1個多月湧入百件家長投訴，不滿自己請無薪假在家顧小孩，還要繼續付錢給根本沒上課的「空氣學校」；如今三級警戒延長到7月，新北市教育局近日發函給教育部，盼重新研議收費規定，保障家長權益。

雙北上月15日率先升級三級警戒，幼兒園因難採遠距教學，大多直接停班停課，引發學費退費疑慮；教育部5月28日宣布私立幼兒園於停課期間，家長不需支付活動費、材料費、午餐費及點心費等代辦費用，但每月仍須固定繳交「雜費」，維持幼兒園人事費用、水電費、行政業務、設備修繕等基本營運。

「已經1個多月沒去學校，怎還要付錢給幼兒園？」板橋文化路某私立幼兒園莊姓家長質疑，2個兒子已經1個多月沒上學，園方沒提供在家學習教材，聯絡簿、視訊教學通通沒有，這個月還要支付約3500元雜費給園方，只為了維持園方營運正常，「紓困不是政府的責任嗎？怎會轉嫁在家長身上？」

另名游姓家長則批，幼兒園停課1個多月，園內老師幾乎全在放無薪假，也沒見園內有修繕工程，他自己請了1個多月無薪假在家顧小孩，生計已經難撐，這個月還要支付1350元費用給「空氣學校」，非常不合理也不公平。

「三級警戒繼續延長，家長反彈聲浪會更多。」新北市議員江怡臻表示，孩子沒上學卻要持續付費給學校，家長心裡當然不平衡，她知道疫情期間大家都不好過，但私立幼兒園也列入中央紓困對象，營運成本是否繼續由家長分攤，政府有義務重新評估，否則停課繼續延長，對園方、家長都難撐。

新北市教育局表示，近1個月接獲120多件民眾反映停課退費疑義，教育局已在6月初函請教育部研議雜費退費比例機制，兼顧家長權益與幼兒園營運平衡，但目前尚未收到回覆。