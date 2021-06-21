台中市議員陳廷秀接獲民眾陳情，指因目前課後照顧、兼職及特教班助教員，因不在正式學校編制內，只領鐘點費屬於非典型勞動者。學校自新冠肺炎疫情停課時，這群老師完全沒有收入，因投保在學校而非工會導致無法符合「自營業者或無一定雇主勞工」生活補貼，又因為在學校期間有勞保所以不符合「因應疫情擴大急難紓困」。

陳廷秀透過與立委高虹安線上記者會，希望高虹安能為這些教師請命！高虹安說，自三級警戒以來，學生都在家遠距上課，使得原有的課後照顧與課輔需求停擺。在教育部的紓困4.0方案規劃裡，紓困預名單涵蓋了社區大學講師、團膳業者、一般補習班及課照中心等，但是在學校從事課輔教育的兼職老師卻不在紓困之列。

以公立國小課輔為例，課後照顧班教師憑上課時數支領鐘點費，但自5／18起學校全面停課後，這群兼職的課輔老師便放無薪假至今；疫情延燒，復課日期尚在未知，沒有收入、沒有紓困的課輔老師們將面臨嚴重的生計問題。

陳廷秀指出，全國共超過萬名課後照顧、兼職、特教班助教員，牽動了數萬位學生的照護，平時若沒有他們，對許多家長及整個教育體系會造成龐大負擔；但卻面臨沒有工作也領不到補助的生活困境，政府應該納入紓困對象，以維紓困公平正義。

公立國小依鐘點計費的老們也是教育界的一環，現在沒辦法線上授課，停課導致收入歸零，家庭經濟吃緊又焦慮，生活壓力很大，卻欠缺市府重視，教育局應研議給予專案補助，幫他們撐過難關。

高虹安表示，疫情會有過去的一天，那我們如何來協助這群非編制的老師、非典型的勞動工作者來渡過難關，在我們的教育拼圖中課後輔導才能使學生學習更加完整；她特在立院送提案，將課後照顧、兼職老師、特教班助教員納入到紓困名單當中。

高虹安及陳廷秀希望這群教育工作者能比照社區大學中講師的紓困方式，因疫情影響到他原本的工作計畫，以疫情影響原定工作計畫損失酬勞達一定比例者來給予補助；才能在嚴峻的疫情下，真正幫助到這群為教育投入心力的非典型工作者。