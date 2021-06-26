新冠疫情持續發燒，歐美地區由於疫苗涵蓋率穩步提升，疫情相對穩定，反觀原先疫情相對穩定的亞洲地區，現在卻因疫苗短缺之苦，疫情死灰復燃，旅遊業者Collinson集團亞太區總裁Todd Handcock表示，亞洲可能因此會成為最後一個脫離疫情的地區，尤其是在旅遊方面。

亞洲地區疫情升溫，全台疫情持續延燒，近期爆出Delta印度變異株確診個案，台灣民眾格外警惕，不外乎其傳染力之高，一旦擃散恐將造成新一波的疫情爆發，而這時候疫苗的接種則顯得格外重要。

不過在疫情嚴峻時期，新冠疫苗的供給趕不上全球的需求，又因高收入經濟體大肆採買疫苗，引發各界質疑，是否有分配不公平之嫌。《CNBC》報導，法國外貿銀行（Natixis）亞太區首席經濟學家Alicia Garcia-Herrero表示，現階段亞洲疫苗的障礙，主要是全球的供應瓶頸問題，以及對於接種疫苗的不安所導致。

Alicia Garcia-Herrero稱，基本上這問題在歐洲或全球其他地區沒這麼嚴重，但亞洲的人們對疫苗始終帶有憂慮；另外，她提到，全球疫苗的分配非常不公平，而亞洲正遭受到這種痛苦，尤其是東南亞地區。

世界衛生組織（WHO）今年4月時表示，全球逾87%的新冠疫苗都流入高收入經濟體，相反的，貧窮國家所獲得的劑量少之又少。

Collinson集團亞太區總裁Todd Handcock警告，由於亞洲疫苗接種率過低的原因，可能會是所有地區中，最後一個走出疫情的，尤其是在旅遊業上，「美國、英國和歐洲已經有許多人在規劃旅遊行程了」。

該報導援引數據顯示，亞洲僅22.26%的人至少接種一劑新冠疫苗，而相比之下，美國和英國的接種率高達53.03%和63.56%。