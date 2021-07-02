駐龍(4572)去年受到疫情重創航空業，營運落入谷底，但第4季以來緩步爬升，法人認為，公司航太訂單並沒有掉單，只是延遲認列，隨著全球旅遊解封時間越來越近，預期第4季爬升幅度會更為明顯。

駐龍主要產品為飛機機身結構、引擎及起落架零件，最大客戶為波音公司，疫情前交貨給737MAX一個月可達52架，2019年737MAX營收占比達48％，去年整個航太產業因疫情急凍，營收占比降至15％，今年第1季緩升到23％左右。

由於去年肺炎衝擊全球航空及旅遊產業，駐龍去年第3季出現虧損，第4季回到小幅獲利136萬元，今年第1季提升到561萬元。今年3月起單月營收已經漸漸回到3000萬元上，但相較於疫情前每月6000萬到8000萬元營收，還有一段距離，主要航太產業還沒有完全復甦，期待疫情後歐美的報復性旅遊商機。

法人指出，因歐美的疫苗覆蓋率比較高，窄體機會因短程線或國內航線的需求復甦更快，駐龍的波音並沒有掉單，目前仍有長達5到10年長單，而波音目前的交機量是10台/月，波音預計今年第4季要爬升到21架，2022年第4季到42架，隨著客戶交機數量增加，推估駐龍第4季營收成長動能會較為明顯。且駐龍新增很多品項訂單，不需要等到交機量恢復正常，業績就可以提前復甦。另外，駐龍也承接漢翔(2634)高教機訂單，今年預計交機18架，營收貢獻超過1億元，比去年倍增。