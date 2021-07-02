上半年結束，表現最佳的全球股票型基金出爐，根據統計，上半年全球股票型基金績優榜，累計報酬率在1成以上的前10檔集中在受惠抗疫與解封需求的主題型基金，像是歐美解封帶動的犒賞式精品消費與戶外運動需求等精品基金等。永豐主流品牌基金經理人羅嘉德指出，儘管新冠疫情在全球控制情況，還未到可以完全樂觀的地步，不過，運動休閒是人類追求幸福生活、釋放壓力的方式，不會因疫情而改變。

上半年累計報酬率在1成以上的前10檔全球股票型基金包括:永豐主流品牌，新光全球生技醫療，保德信全球中小，統一全球智聯網AIoT，富蘭克林華美新世界股票，野村全球高股息累積型，統一全球新科技，景順全球科技，景順全球康健，合庫AI電動車及車聯網創新等。

羅嘉德認為，重要精品龍頭股多數為歐洲企業，上半年歐股受惠解封與經濟景氣提振，多頭揚升持續創高，6月份歐元區採購經理人指數更創下15年來新高，德國IFO企業景氣指數也同創逾兩年半新高，且站上100分水嶺，強勁經濟數據支撐景氣復甦信心；此外，美國在疫苗施打後，疫情也持續緩和，6月份美國疫苗施打率已達54.0%，人口密度較高的加州及紐約州更高達70%成人已完成一劑施打，曾是全美疫情重災區的紐約，目前陽性篩檢率為全美最低，美國一線城市重新回歸正常生活。

歐美局部解封後的消費、戶外運動需求，從歐、美機場湧現人潮的現象可知，美國長假旅遊爆發、歐洲國家盃球迷前往觀賞等，羅嘉德分析，長期居家隔離讓人們重新反思生活態度，疫情後的戶外運動、健康生活更見強烈嚮往，這也反應在股價表現上，繼奢侈品大廠端出優於市場預期的第一季財報表現，股價連續超過兩個月走強後，先前業績因疫情衝擊而較晚起色的運動品牌，更在近期出現翻轉式復甦跡象，股價也有極為亮眼漲幅。

野村投信投資長周文森(Vincent Bourdarie)表示，第三季風險性資產仍相對看好，建議股優於債。周文森指出，美國與中國股市前景持續看好，仍是資產組合中的核心部位。歐洲經濟比較晚出現反彈，第三季還有持續成長的空間，第三季表現可多加留意。另一個亮點是新興市場，受惠於歐美等成熟經濟體步入復甦軌道，加上原物料價格上揚，將有利新興市場國家的經濟表現。類股方面，看好受惠景氣復甦的非必需消費、工業、科技以及通訊服務等，惟勝出關鍵仍在選股。