小編今天（2日）精選5件不可不知的國內外財經大事。鋼鐵股1日出現獲利了結賣壓，不少個股紅翻黑，但法人把目光同時放到業內、業外皆美的新光鋼，以及受惠廢鋼強漲在即的東和鋼鐵；另外大摩指出，考量大陸下半年可能會見到更多生產管制，有利大陸以外鋼廠表現，將中鋼投資評等升至「優於大盤」。

【1】鋼鐵人還有戲 雙資點名三猛將

鋼鐵人強勢行情1日雖遇漲多獲利了結賣壓影響，出現震盪，內外資大型研究機構此時反而更聚焦，點出中鋼、新光鋼、東和鋼鐵等三大指標股，分別代表權值、飆漲領先者、漲幅即將跟進等選股邏輯思維，延續鋼鐵族群火力。

【2】台積法說前 外資關注六焦點

權值王台積電法說會將於15日登場，高盛證券率先起跑，點出台積電法說會關注六大焦點：3奈米製程的回報、全球布局、加密貨幣訂單影響、智慧機與PC終端需求、晶圓代工廠靠客戶長約來擴充產能是否成常態，以及晶圓代工供需狀況所牽動的獲利結構性轉變。

【3】全球股市上半年誰最猛？越股漲３成奪冠 台股居第三

受惠疫苗接種、經濟復甦與超寬鬆貨幣環境等多項利多的刺激，全球股市上半年多頭氣盛一片紅通通，其中越南股市表現居全球之冠，飆漲近3成，台灣股市以猛升逾2成排第三強，比屢創新高的歐美股市還要搶眼。

【4】美光執行長：記憶體吃緊到明年

記憶體大廠美光（Micron）執行長Sanjay Mehrotra在法說會中表示，隨著新冠肺炎疫情之後的全球經濟反彈，記憶體強勁需求涵蓋資料中心及雲端運算，以及終端邊緣運算及行動裝置，預期DRAM及NAND Flash供給吃緊情況將延續到2022年，價格持續看漲。此外，美光亦宣布將原先生產3D XPoint記憶體的猶他州Lehi晶圓廠賣給德州儀器。

【5】4大壽險開第一槍 美元保單升息

7月1日壽險全新戰局開打，四家公司率先開槍。南山人壽、中國人壽、台灣人壽及遠雄人壽7月都調高美元保單宣告利率，幅度介於2～10個基本點（1基本點是0.01百分點），調整後為3～3.1％，國泰人壽、富邦人壽、新光人壽、全球人壽、三商美邦人壽及元大人壽美元保單則暫時按兵不動。