歐盟1日起正式啟用數位疫苗護照。不過目前僅認可四款新冠疫苗，包含莫德納、輝瑞-BioNTech、嬌生、以及在歐洲生產的AZ疫苗被歐盟承認，中國的科興、國藥等疫苗皆未列入。惟歐盟各國政府仍可自行選擇接受其他疫苗。

《紐約時報》近日報導，目前世界上約有90個國家／地區正使用中國製造的新冠疫苗。其中，即使全民接種率超過5成，塞席爾、智利、巴林與蒙古卻依舊名列全球疫情最嚴峻前十大國家之林。這4國例子或可說明大陸疫苗面對新冠病毒的效力不彰。

儘管中國疫苗的有效性仍存有爭議，但在新加坡，接種中國疫苗的人居然排起了長龍。可免費接種輝瑞和莫德納疫苗。但許多新加坡人還是更喜歡中國疫苗。德國《法蘭克福報》報導，新加坡中國城的一家診所前，希望接種中國科興疫苗的人排起長隊。診所職員的桌上放著一堆紙條，上面寫著數百個想接種中國疫苗的人姓名和電話。「如此高的需求讓我們不知所措」，她說。新加坡允許接種疫苗的其他243家私人診所情況也類似。

新加坡希望接種中國疫苗人可以分為兩類，一類主要是在新加坡的華人和對中國感興趣的商人，另一類人則「害怕 mRNA 疫苗」，而目前在新加坡，科興疫苗是唯一可用的傳統類型不活化疫苗。

診所前排隊的人當中，無論是新加坡人還是中國人，認為當局出於地緣政治考慮優先採用西方疫苗的不在少數。

新加坡是美國在東南亞最親密的夥伴之一，不過在美中地緣競爭中，新加坡並不想選邊站。這也是新加坡政府很早就訂購了中國疫苗的原因。