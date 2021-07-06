中國工程院院士鍾南山日前在上海科技大學2021屆本科生和研究生畢業典禮上透露，中國現在有71個疫苗正在研發，9個在臨床三期試驗中，有2個是世衛批准緊急使用的，已經列入緊急使用清單。在回應「為什麼中國的疫苗研發看起來比較慢？」鍾南山說，「因為在中國防控有效，沒有辦法在中國做第三期臨床試驗，因為沒有病人了，所以三期臨床試驗只能在國外做。」

鍾南山提到，「目前，9個臨床三期試驗中，有的打了中國疫苗後，感染率、住院率以及ICU死亡率都有明顯改善。」談到目前全球注射疫苗的情況，鍾南山表示，中國注射量最多，但是按照每100人注射疫苗來計算，中國還不是領先，建立全球群體免疫還沒有完全實現，需要通過更努力的實踐來做到。

對於接下來的疫情防控，鍾南山強調，第一，要時刻關注社區的防控措施；第二，要建立群體免疫。他表示，Delta病毒株出現後，疫苗的保護力是有一些降低。但是中國的全病毒不活化疫苗，對感染、肺炎、重症的保護率都是有效的，所以可以放心注射國產疫苗，對Delta病毒株都有效。