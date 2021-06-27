包水餃讓「洄瀾窩青年旅舍」員工在疫情期間有事可做，又能多習得一項技能，同時也能依產能製作。（洄瀾窩青年旅舍提供／羅亦晽花蓮傳真）

包水餃讓「洄瀾窩青年旅舍」員工在疫情期間有事可做，又能多習得一項技能，同時也能依產能製作。（洄瀾窩青年旅舍提供／羅亦晽花蓮傳真）

「洄瀾窩青年旅舍」的水餃選用在地無毒農產品作為水餃材料，讓民眾安心食用外，亦能以行動力挺小農。（洄瀾窩青年旅舍提供／羅亦晽花蓮傳真）

不能睡覺覺就來包餃餃！花蓮某青年旅館疫情自主停業期間為顧及員工生計，堅持不放假、不減薪，於是突發奇想，選用在地食材研發特色水餃，轉攻可「隨時開始、隨時喊停」的工作，讓員工藉此習得一技之長，銜接解封後卻不一定能馬上回春的旅遊市場。

花蓮車站前的「洄瀾窩青年旅舍」響應中央政策，從5月中旬停業迄今，老闆葉集偉為照顧近20名員工，堅持薪資照發，他說，自己的員工多為單親及原住民家庭，每個員工就代表每個家庭生計，不希望他們遭受疫情衝擊，儘管疫情期間沒有客人，仍讓他們到旅館工作。

旅館休業期間沒有收入，除了靠政府紓困，葉集偉仍擔心無法負荷旅館每月的至少70、80萬的基本開銷，疫情結束前，自己可能就先撐不下去，加上解封後，旅遊市場恐怕也不會馬上回春，於是和員工討論後，決定重新創造收入來源，「既然不能開放客人來『睡覺』，那就做『水餃』來賣」，於是請原先合作的私廚來指導如何製作水餃，藉此凝聚員工的向心力、提振士氣。

他說，包水餃讓員工在疫情期間有事可做，又能多習得一項技能，同時也能依產能製作，現階段希望一天能產出3千顆水餃，以利建立起生產線。此外各級學校停課讓青菜滯銷，於是他也選用在地無毒農產品作為水餃材料，讓民眾安心食用外，亦能以行動力挺小農。

他說，目前推出的口味有吉安新鮮韭菜加花蓮溫體豬肉的「吉安韭韭」；嚴選新鮮黃豆芽、花蓮豬肉、傳統豆腐、蛋絲的私房料理「窩的眷戀」；及目前賣到缺貨的「挑豆辣妹」，嚴選自花蓮剝皮辣椒、新鮮時蔬和花蓮豬肉。

葉集偉說，若試賣獲好評，未來說不定能成為旅館的亮點跟特色，同時也能讓來自各族的員工將部落口味融入水餃，研發出更多新的口味，用吃的方式行銷花蓮。