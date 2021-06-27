教育部統計，目前國小及幼兒園生染疫人數累計達225人。教育部近日發函通令各縣市政府指出，在7月12日三級警戒結束前，家長如有照顧12歲以下兒童可請防疫照顧假，所謂家長包含父母、養父母、監護人或其他日常實際照顧兒童之人（如爺爺、奶奶）。

教育部今天公布最新統計數據，從4月20日到6月26日累計644位學生確診，較前一天638人增加6人。染疫的學生中，包含大專生213人、高中生103人、國中生103人、國小生158人及幼兒園生67人。12歲以下的國小及幼兒園生確診人數達225人。

因為疫情三級警戒延長至7月2日，在此之前，全國學校、公私立幼兒園、兒童課後照顧服務中心、短期補習班等各類教育機構均停課以禁止學生前往。所有兒童都要待在家裡，到底由誰照顧，衍生問題。

根據指揮中心規定，於三級警戒延長期間，家長如有照顧「12歲以下兒童」，或「國民中學、高級中等學校、五專一、二、三年級持有身心障礙證明子女」之需求者，家長其中一人得申請防疫照顧假。

不過「家長其中一人」得申請防疫照顧假的規定並不周延，讓許多實際照顧兒童又需要工作的人面臨困難。教育部近日重新定義「家長」，包括父母、養父母、監護人或其他日常實際照顧兒童之人均納入其中，並發文給各地方政府，請他們依照新定義來執行。