車水馬龍的台灣大道為台中重要道路，南北兩側機慢車道經多年使用，部分路面及路基損壞；市府正式啟動移除路樹及燙平路面整體計畫，建設局預計6月下旬將執行「北側民權路至忠明路段」燙平作業；因施作範圍經消防局第七救災救護大隊前方，為避免影響大隊出勤，將原一日可完成的施工作業重排為二階段施作並夜間施工。

陳大田表示，第二波燙平預計於6月下旬正式啟動，因施工範圍經過一處建案，已預先協調建案廠商埋設未來需使用的管線，避免道路封層後衍生出重複挖掘、影響用路品質等問題。此波燙平作業啟動前，將針對該路段進行路緣石修復、各管線單位汰管工程、孔蓋下地、建案申請及民生管線協調等，待相關作業皆完備後將正式啟動工程。

陳大田指出，建設局接獲民眾陳情緊鄰台灣大道慢車道的巷內無民生用水管線，該局已協助當地民眾向自來水公司協調，在兼顧民生需求及工程推動情況下，預先於台灣大道上埋設自來水管線至巷內十字路，後續將再辦理巷內管線新設的供水工程，成功創造雙贏。

建設局強調，為避免往後民生需求開挖埋設民生管線，協調瓦斯業者針對此次燙平路段下方老舊瓦斯管線辦理汰舊工作，欣中瓦斯特別使用最新技術PE100-RC管（聚乙烯管材最新技術）取代傳統PE管，於今年5月底已完成汰管作業，可提升使用年限至100年，強化道路安全、維持道路整體使用舒適。