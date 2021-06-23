三級警戒持續延長，居家上班勢必持續，滙豐(台灣)商業銀行今日宣布提供所有同仁特別補助方案，每人上限1萬元，就連買辦公桌椅都可申請補助，還包括用以支應在家工作的額外開支或往來辦公場所之間的交通費用，以照顧到在辦公室上班的同仁，也能幫助在家上班的同仁提升工作效率。

滙豐台灣表示，補助專款可用於：購置辦公桌／椅／電腦螢幕、家用 wifi 相關費用，以及須在三級警戒下在辦公場所上班同仁之計程車資。截至目前為止，已有超過8成(分行除外)的員工實施在家工作，減少外出，與全民一同對抗疫情。

花旗台灣也擴大提供對全台員工因執行業務所需的補助：包括居家辦公員工可申請上網升級補助，而需至辦公場所工作的員工則可申請計程車費補助。這是繼實施異地辦公及居家辦公、提供有薪疫苗接種假、新增員工免費諮詢管道外，花旗持續提供更完善的員工福利與保障，讓同仁能安心共同對抗疫情。

花旗表示，為協助同仁能有效率地工作，在這段疫情期間，因居家辦公而增加的家用網路、無線上網、寬頻、行動數據及手機通話費用，均可申請補助。而針對必須進辦公室或分行工作的員工，則提供交通補助，包括計程車費及因緊急公務所需的停車費，以降低通勤過程中可能產生的接觸風險，盡可能保護員工的安全。

自去年疫情爆發以來，花旗台灣便採取高規格的防疫措施，持續實施異地辦公及居家辦公。目前除少部分例外及必要情況外，中後台同仁皆以居家辦公為原則，前台同仁也啟動分A／B組上班，並加強辦公場所及分行的消毒，要求同仁嚴格遵守防疫措施。