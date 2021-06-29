台灣將於2025年邁入超高齡社會，為培養更多貼近高齡族群金融需求的新型人才，第一金(2892)銀行由高階經理人親自帶隊，逾百名員工報名參加「高齡金融規劃顧問師」認證制度培訓課程，由公司全額補助，以期成為能與高齡者對談及瞭解其需求，進而能協助高齡者合適的財產與安養規劃方向的專業服務人員。

為響應金管會「信託2.0全方位信託推動計劃」，第一銀行自計劃發布以來，即投入大量資源，並於今年3月底成立「全方位信託推動專案督導委員會」，由總經理擔任召集人，整合企金、理財、消金、保險等資源，發展全方位的信託業務。

此外，第一銀行利用跨部門創新方式做商品整合，透過信託契約連結各類高齡金融商品之彈性優勢，依高齡者需求調整「安心貸」(以房養老)按期給付的現金流規劃，以備未來醫療或緊急救助金使用，確保老年生活無虞，高齡者承作安心貸之不動產亦可搭配保全型不動產信託，使高齡者最重要的兩項資產皆能受到信託機制之保護，並利用多元化方式推廣，為高齡者建構完整的服務，搭起高齡者與銀髮業者間之信賴平台，有助與銀髮相關產業之結合與發展，成為國人首選的信託業者。

另，為搶攻龐大的退休商機，第一銀行官方網站建置退休專區，針對退休族群量身訂做個別退休計劃，以提供各年齡層客戶完整的退休規劃服務，且積極配合「信託2.0」政府政策，提供結合金錢、不動產、有價證券等財產標的物交付管理或運用之安養信託規劃，以保障退休生活之資金運用無虞。