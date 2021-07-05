桃園市民平均退休年齡僅57歲，整整比台北市少了5歲，今年首創開辦「中高齡及高齡勞動力再運用獎勵計畫」，只要已退休或50歲以上再就業就獎勵1萬元，已順利協助450人開啟第二春，因應疫情更宣布放寬資格，除將計畫延長到全年，疫情減班也不採計，讓獎勵更彈性。

桃園市從事產業類別以製造業、工業居多，因體力耗損，勞工常提早退休，對比台北市以金融、教育、零售等服務業為主，平均退休年齡達62歲，比桃園多5歲，市府積極推動「高年級實習生」計畫，鼓勵仍有勞動力的中高齡者重返職場，只要經就業服務中心推介穩定就業滿3個月，就能領1萬元獎勵金，至今已協助450位中高齡者順利上公，像是廖姓男子，就開心退休後想另外找事情做也有補助拿。

就服處再宣布放寬資格，除取消7月31日前要參加計畫的期限，延長到年底，且年滿50歲的勞工填寫參加意願書前已辦理勞保退保即符合資格。另外也因應疫情修改「穩定就業」的認定標準。

就服處進一步解釋，因推介的工作不只有全時，部分工時達標也能領補助，原規定4個月內其中3個月的平均工時，符合勞保退休條例者要達40小時、50歲以上者要達80小時，放寬後第3級警戒期間可以扣除，舉例來說，有民眾3月加入，本來要在6月前達到平均時數，但因疫情5、6月不採計，可延長到7、8月計算工時均值後再來申請。

就服處希望藉由就業獎勵鼓勵退休或退出勞動力市場勞工重返就業市場，以活化現有人力資源，促進勞工再就業。有意願者，可向桃園市就業服務據點(桃園就業中心、中壢就業中心、各就業服務臺)提出申請。更多資訊歡迎洽詢桃園就業中心(電話：03-3333005)、中壢就業中心(電話：03-4681106)或就業職訓服務處(電話：03-3322101分機8015)。相關規定及申請表單可至桃園市政府就業職訓服務處網站「中高齡專區」查詢。