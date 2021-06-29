政府近年啟動各項紓困案，卻爆發雇主詐領員工紓困補貼；時代力量今表示，陸續接獲陳情，有雇主連兩年利用代刻員工印章詐領紓困補助金，或以今年簽去年領據補件、及利用年假等休假漏洞等，申請的補助，只進老闆口袋，有計程車雇主兩年共詐領員工177萬元。

此外，也有高雄某藝文產業電影院員工受害，他說，政府推出的紓困案，公司據領後會轉發給勞工，這根本不是事實，公司會按照自己方式，逼迫員工休年假或事假，甚至是年假請完，會預支新年度的年假給員工休，就是不扣住員工薪資，再拿去申請現在的紓困4.0。

他說，請下來的錢也不會給員工，若員工沒有年假，又會要求請事假，若提出不上班，公司就以不支薪通知，叫員工向公司提出無薪假的申請，或以員工適不適任考慮去留。

時力立委陳椒華表示，造成勞工權益損失，明顯代表現有的雇主代領紓困金制度有嚴重漏洞，時代力量要求，應全面檢討勞工紓困綁雇主的問題，讓勞工補助回歸勞工申請。

高雄市議員林于凱表示，他們接獲的案件，有計程車雇主109年度詐領33位運將共99萬、110年度26位運將78萬，兩年詐領177萬，才發現雇主未經員工同意，全部都使用員工印章核銷，以員工名義領詐補助款。

他說，讓雇主申請補助再轉發給員工，應該要有完整的查核機制，目前紓困方案對於類似詐領補助行為沒有具體規範，中央主管機關應明訂，以防落入雇主僥倖心態侵占員工權益。

高雄黨部副執行長黃思學說，只要是有固定雇主的勞工，幾乎都是由雇主申請後發給員工，近期爆發雇主詐領，誤導主管機關以為勞工有領到補助的假象。政府應全面加強複查。

陳椒華高雄服務處主任湯茹婷說，也有主管機關接受雇主以事後補件的方式完備去年的申請資料，顯示第一線的把關單位根本沒有落實補助金流向的查核作業，也沒有擬定相關防堵政策，政府對員工紓困金流向務必要提出有效查核機制。

陳椒華要求，雇主造冊時應把勞工帳戶一併放入，由主管機關直接撥款給勞工，行政院應該要全盤檢討員工薪資補貼綁定雇主申請的紓困模式，避免雇主以不同手法規避發給員工薪資補貼。