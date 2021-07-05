俄羅斯8月起擬對出口的鋼鐵、鎳鋁銅課徵15%以上臨時稅，限制鋼材出口，預計將掀起國際搶鋼料大戰；市場預期，隨著亞洲鋼鐵供應吃緊，將帶動鋼價第三季續漲；今日鋼鐵龍頭中鋼(2002)領軍，新光鋼(2031)、盛餘(2029)、燁輝(2023)等股價再衝高。

除了俄羅斯8月起擬對出口的鋼鐵、鎳鋁銅課徵15%以上臨時稅，預計引發亞洲鋼鐵供應受限，非鐵金屬供應吃緊外，中國大陸已於5月取消鋼鐵出口退稅，造成亞洲鋼鐵供應吃緊，亦帶動亞洲鋼市漲勢持續。

另從原料面來看，國際鐵礦砂需求續強，國際鐵礦砂價格仍在歷史高檔，此外，美國、歐盟、中國紛紛規畫鉅資投入基礎建設刺激經濟，帶動用鋼需求，使得下半年鋼價易漲難跌。

中鋼鋼價落後國際行情，7月單月盤因疫情開平盤拉大價差，市場人士預期8月盤價將補漲；另隨著鋼價上漲，出口看旺，有利中鋼、中鴻、燁輝、盛餘等營運。此外，中鋼第三季季盤再漲4.1%，有利營運進一步比第二季成長。

新光鋼受惠鋼市熱絡，自結5月合併獲利3.41億元，每股稅後淨利1.1元；第三季鋼價仍看漲，有利營運續揚。

新光鋼(2031)受惠鋼價走揚及出貨量放大，5月自結稅前淨利3.4億元，為歷史第三高，EPS 1.1元，已超過第一季一半，表現亮眼。法人預期，新光鋼第二季EPS上看3元，若下半年鋼市續強，新光鋼今年營收、獲利將同步創高。

新光鋼第一季EPS 2元，第二季受惠盤價逐月走升，出貨穩定，以5月公司自結EPS 1.1元推估，單季EPS上看3元，整體上半年EPS約5元。展望下半年，預期鋼價居高不下，因新光鋼先前已大量採購鋼材，擁有低價庫存優勢，營運可望保持相對高檔。

目前新光鋼訂單能見度已看到年底，全年出貨量預計將達50萬噸，為歷史新高，法人估，新光鋼今年營收、獲利挑戰歷史新高，EPS上看9元以上。新光鋼今早股價攻上94.6元新高。