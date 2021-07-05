台北市環南市場日前爆發群聚感染，在休市3天後，預計明天復市，並持陰性證明才可進場。台北市長柯文哲坦言，攤商怕被封攤造成疫調有困難，因此宣布休市補償辦法，一天補助5000元，若突襲休市造成貨物壞掉另外加5000元。

柯文哲指出，環南市場復市前，一定是先清東西，從上而上清消一遍後，一完全弄乾淨，居家隔離者也不會來上班，確診攤的九格封鎖還是在做。疫調期間發現，攤商很怕講出來攤位位子，擔心害旁邊攤位被封攤，很像「害群之馬」。

柯文哲宣布，市府也推出補償辦法，若是政府實施公權力，一天補助5000元，而若是突然休市，讓攤商來不及東西收起來而壞掉，會另外在加5000元。柯強調，因每攤貨物賣貴或便宜無法估，因此價格統一。

此外，針對議員議員許淑華指出，北市原訂要讓環南休市7天，但是因為環南市場自治會長林勝東私下向台北市副市長黃珊珊「爭取」，才改為僅休市3天。

黃珊珊表示，2日凌晨看到41例，我們有跟王必勝討論，這麼大的事情不會是我的決定，每天都會面對不同的要求，該怎麼做就怎麼做，不可能因為這樣降低防疫標準，後來陳時中部長來開會也宣布休市3天。