受到新冠肺炎疫情影響，無薪假人數又見攀高。勞動部宣布三大加碼，包括「充電再出發訓練計畫」調高參訓津貼時數、「安心就業計畫」改為三級定額補貼，以及針對針對三級警戒期間受疫情影響且投保就業保險的投保薪資在2萬4000元以上的在職勞工，不分正職或打工族，都將提供生活補貼1萬元

配合疫情警戒第三級的防疫，並在兼顧勞工訓練需求下，勞動部「充電再出發訓練計畫」由事業單位辦理的訓練課程已全數調整為線上遠距上課，而自行參訓的勞工也都持續安心運用數位服務平台，以居家線上數位課程參訓。

勞動部將自7月1日起，提高勞工參訓津貼的補助時數為每月最高144小時，勞工每月最高可領取新臺幣2萬3040元的訓練津貼；同時也修正「安心就業計畫」，針對減班休息勞工，簡化並提高各級薪資差額補貼的額度，每人每月最高可領1 萬1000元薪資差額補貼。

也就是「安心就業計畫」將自7月1日起，將補貼額度由原來的薪資差額50％，調整為「三級定額補貼」，依勞工薪資減損程度，每人每月分別補貼3500元、7000元或1萬1000元，除簡化補貼作業，也提高每人可以領得的補貼額度，擴大對減班休息勞工的生活協助。

另外，勞動部也針對三級警戒期間受疫情影響且投保就業保險的投保薪資在2萬4000元以上的在職勞工，不論雇主是否有申請無薪假、也不論在職勞工是否為正職或是打工族，都可以申請生活補貼1萬元，以紓緩其生計衝擊。