墾丁馬爾地夫飯店董事長、也是中華民國旅館商業同業公會全國聯合會榮譽理事長及台灣溫泉觀光協會理事長張榮南5日，應邀參加「觀光產業疫情衝擊」記者會中表示，在三級警戒的衝擊下，南台灣觀光產業普遍面臨經營困境，建議政府應加碼補助員工薪資，協助業者渡過難關。

張榮南說，在三級警戒之下，現行紓困的員工薪資補貼，觀光業僅3個月一次性補貼4萬元，實則不足。

他認為，旅館營業補貼-應以旅館房間數為基數，一間房間補助1萬元，以幫助旅館業度過難關。員工薪資補貼部份，應以業者登錄在旅宿網員工人數為基準，以最低薪資每人補貼24000元進行補貼，紓緩旅宿業裁員的壓力。

其次、全民施打疫苗，推行疫苗護照，沒有疫苗就沒有觀光。政府為抗擊致命病毒，實施邊境封鎖和旅行限制，現在隨著新冠疫苗陸續開打，各國紛紛開放邊境歡迎旅客，前提是必須持有疫苗接種證明，因此發行數位疫苗護照，被視為恢復旅遊業的關鍵。

另政府應指定二至三家專責官股銀行，承辦營運週轉金的信用貸款。去年紓困貸款多已屆還本金的時程，呼籲貸款期限延長一年、本金暫緩清償一年、利息補貼再執行一年。

此外，建請交通部開辦觀光相關產業轉型培訓課程，針對觀光產業人才進行培訓，以此提升觀光產業基層員工對觀光產業的認知及提高專業知識技能。