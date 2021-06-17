國民黨主席江啟臣今天贈送FFP2口罩給第一線防疫人員，他說，政府一定要讓國產疫苗與國際接軌，要做三期人體試驗，不要讓國人當白老鼠，昨接獲陳情，為何經濟部調查工業區接種國產疫苗的意願，但至今沒有任何國產疫苗通過緊急使用授權，呼籲政府不該超前授權。

江啟臣上午前往台北市立聯合醫院中興院區，以及新北市亞東紀念醫院致送FFP2口罩給第一線防疫人員。

被問到先前表態挺國產疫苗，願當國產疫苗三期試驗者挨轟，江啟臣說，這就顯示很多人對國產疫苗仍舊沒有信心，國民黨才會要求政府，一定要讓國產疫苗與國際接軌，獲得國際認證，做三期人體試驗，不要讓國人當白老鼠，不要超前授權，這才是正軌。

江啟臣舉例說明，昨天工業區有民眾陳情，怎麼現在經濟部就在調查工業區員工是否要打國產疫苗，民眾擔心若不打國產疫苗，是否就沒有其他疫苗可接種，質問「現在哪支國產疫苗通過緊急使用授權？」

江啟臣指出，經濟部可以核准疫苗的緊急授權嗎？這應該是衛福部的業務，衛福部是否出面說明，到底現在核准哪支國產疫苗，為何經濟部能調查列冊；人民有選擇疫苗品牌的權利，打疫苗是人權。他痛批，政府該部署的醫療器材、資源都沒有，為何一直在部署國產疫苗，檢調是否調查。

媒體詢問對防疫不滿沒有轉化成支持國民黨的力量，是否會調整監督策略，江啟臣說，民怨高漲，救人優先，此時不需要做任何政治計算，大家一起來救人，而不是在做任何政治計算。