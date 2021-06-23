慈濟基金會今日宣布，預計購買500萬劑BNT疫苗捐贈給政府，已向食藥署遞件申請。對此，民眾黨立委高虹安表示，目前國內疫苗離要達到群體解封覆蓋率7成仍嚴重不足，民間企業對疫苗需求量大，既然政府已經表態願意協助民間自購，應該擬定相關規定，只要能夠滿足條件、交齊文件，一視同仁處理。

高虹安指出，近期雖然收到許多國際救援疫苗，但目前台灣需要的國際安全認證疫苗數量，離能夠達成群體解封覆蓋率7成的量依然嚴重不足，所以民間包括說科技產業對疫苗的需求量還是很大、態度也相當急迫，6月初其實包括電腦公會與竹科公會都有提出自購疫苗的呼籲甚至申請。

高虹安認為，政府既然已經表態願意協助民間自購、提供授權的立場，幫助民間企業專注採購與談判，政府可以提供法規、運輸及後續分配的協助，這是一個好的合作模式。

高虹安強調，現在最重要的是盡快採購到足量的國際認證安全疫苗，政府對外疫苗採購戰術應靈活以對，不要對民間太過設限，遊戲規則既然已經定好、也開了頭，只要能夠滿足條件、交齊文件的，那就應該一視同仁來處理。